Detrás de las cámaras: Los secretos del mural de la BAC salen a la luz

Nerea Barros revela que Paco Cabezas ha diseñado cada detalle al milímetro, incluido un elemento clave: la única foto que Elena no quemó de su hijo.

Lo que a simple vista parece un panel de investigación más, es en realidad un mapa emocional lleno de pistas ocultas y decisiones narrativas cuidadosamente calculadas. Barros nos cuenta más detalles.

“No ha dejado nada en el aire”, asegura la actriz, destacando que cada fotografía, cada hilo y cada anotación responde a un propósito concreto dentro de la historia. Entre esos elementos destaca uno que ha pasado desapercibido para muchos espectadores: la única foto que Elena Blanco no quemó de su hijo, un gesto cargado de significado que conecta directamente con el dolor y la memoria de la protagonista. Estreno este 12 de abril en atresplayer.