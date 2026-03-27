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Detrás de las cámaras: Los secretos del mural de la BAC salen a la luz
Este 12 de abril se cierra la saga con el estreno de: La nena.
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Nerea Barros revela que Paco Cabezas ha diseñado cada detalle al milímetro, incluido un elemento clave: la única foto que Elena no quemó de su hijo.
Lo que a simple vista parece un panel de investigación más, es en realidad un mapa emocional lleno de pistas ocultas y decisiones narrativas cuidadosamente calculadas. Barros nos cuenta más detalles.
“No ha dejado nada en el aire”, asegura la actriz, destacando que cada fotografía, cada hilo y cada anotación responde a un propósito concreto dentro de la historia. Entre esos elementos destaca uno que ha pasado desapercibido para muchos espectadores: la única foto que Elena Blanco no quemó de su hijo, un gesto cargado de significado que conecta directamente con el dolor y la memoria de la protagonista. Estreno este 12 de abril en atresplayer.
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