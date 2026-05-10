Caracas recibe una misión oscura y un destino marcado por La Madre

El camino de Caracas da un giro decisivo cuando se cruza con Gestas, quien le entrega un teléfono acompañado de un mensaje enigmático y perturbador. “Al final del camino reconocerás quién verdaderamente eres. No lo uses. Un día recibirás una llamada y tendrás que pagar el precio por la libertad que ahora gozas, ¿lo has entendido?”, le advierte con solemnidad. Ese objeto, aparentemente simple, se convierte en el símbolo de una deuda futura que marcará su destino.

Las palabras de Gestas no son solo una advertencia, sino una sentencia.

Caracas comprende que su libertad tiene un coste y que, tarde o temprano, deberá enfrentarse a él. La tensión del momento deja claro que nada de lo que está viviendo es casual: cada paso forma parte de un plan mayor que él apenas empieza a vislumbrar.

La Madre, figura central en la estructura que lo rodea, lo ha elegido para un propósito que supera su comprensión inmediata. Su selección no es un honor, sino una carga: ser como “aquel”, alguien destinado a moverse en las sombras, sin ataduras, sin compañía, sin posibilidad de retorno. Un instrumento preparado para actuar cuando el momento llegue.