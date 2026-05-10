Ya en atresplayer
Eduardo Casanova rompe su silencio y revela que vive con VIH en Sidosa: “Esto es una necesidad”
El documental, producido por Jordi Évole, aborda la confesión más íntima del director y actor.
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“Lo voy a decir. Llevo mucho tiempo pensándolo. No sé si soy fuerte. De alguna forma, puede llegar a ayudar a otra gente. Esto es una necesidad”, confiesa Eduardo Casanova en Sidosa, el documental que marca un antes y un después en su vida pública. Ya disponible en atresplayer.
En esta obra profundamente personal, producida y conducida por Jordi Évole y dirigida por Lluís Galter y Màrius Sánchez, Casanova revela por primera vez que vive con VIH. En España no existe un precedente de una figura tan conocida que haya dado este paso públicamente, un gesto que organizaciones y activistas llevan años reclamando para combatir el estigma social que aún rodea al virus.
El documental, rodado el pasado otoño, muestra un viaje íntimo y catártico que combina humor, emoción, memoria y cine. A través de este recorrido, el espectador puede comprender mejor la realidad actual de las personas con VIH y descubrir nuevas capas de la identidad del propio Casanova, quien se expone con una honestidad inédita en su trayectoria.
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Sidosa toma su título como una reivindicación directa contra el estigma. “Igual que los maricones nos hemos apropiado del insulto maricón, yo quiero apropiarme de sidosa”, afirma Casanova con determinación. Con esta declaración, el director transforma una palabra históricamente usada para herir en un símbolo de resistencia, visibilidad y empoderamiento.
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