El reto de Àngel Llàcer en ‘Una vuelta más’: colar una mentira entre anécdotas, risas y confesiones

Mucha diversión y tan sólo una mentira en Una vuelta más. Àngel Llàcer llega dispuesto a hablar de todo… aunque no todo sea verdad. El presentador más carismático de la televisión le confiesa a Maya Pixelskaya que, después de tantas entrevistas, se ha inventado alguna que otra historia por el camino. Algo que no esconde y que lo convierte en reto en este programa. ¡El juego está servido!

Todo un showman al que Maya se enfrenta dispuesta a descubrir su faceta más desconocida. Porque sí, aunque cueste creerlo… ¿te imaginarías a Llàcer como una persona tranquila?