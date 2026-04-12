Arranca La nena: un juicio mediático que destapa una red de crímenes

La nena comienza con un terremoto judicial: el juicio por el asesinato de Susana Macaya, conocida como La Novia Gitana, cuyo cuerpo apareció vestido con su traje nupcial en vísperas de su boda.

La expectación es máxima y el caso vuelve a sacudir a la opinión pública. Rafael Jauregui, el abogado que terminó confesando ser el autor del crimen, es finalmente condenado a casi treinta años de cárcel, cerrando —al menos en apariencia— uno de los capítulos más oscuros de la crónica reciente.

La historia da un giro aún más inquietante cuando Jauregui es enviado a prisión y obligado a compartir celda con su propio hijo, Carlos, alias El Caracas. Este último ya estaba entre rejas y había coincidido con Miguel Vistas, el verdadero cerebro detrás del asesinato de Susana.

Vistas cumplía condena por matar a Lara, la hermana de la víctima, utilizando exactamente el mismo modus operandi. La conexión entre ambos crímenes revela una estructura criminal mucho más compleja de lo que se creía.

Antes de morir en un operativo de la BAC, Miguel Vistas dejó una última pieza clave: puso a Elena tras la pista de La Red Púrpura, una organización tan peligrosa como esquiva.

En su confesión final, le confirmó que fueron ellos quienes se llevaron a su hijo Lucas cuando era niño, un golpe devastador que reabre una herida que nunca cerró.

Con estas revelaciones, La nena arranca con un pulso acelerado, entre verdades ocultas, crímenes conectados y una amenaza que se extiende más allá de lo imaginable.

La serie se adentra en un entramado donde nada es casual y cada paso acerca a los personajes a un enemigo invisible que lleva años moviendo los hilos. ¡Descubre más en el capítulo!