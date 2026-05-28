Nausicaa Bonnín da vida a la inspectora Clara en 33 días: "Por ser mujer, siente que tiene que demostrar mucho más que sus compañeros"

Nausicaa Bonnín encarna a Clara Moyano en 33 Días, la serie de Carles Porta que recrea uno de los casos que marcaron la historia de Barcelona. Un personaje que la actriz describe como vocacional hasta la médula, con un origen en la Guardia Civil y un salto posterior a los Mossos d'Esquadra motivado por razones personales vinculadas a su padre, también guardia civil, que se desvelan a lo largo de la serie.

"Por ser mujer, ella siente que tiene ese peso de tener que demostrar aún mucho más que sus compañeros", explica Bonnín, que sin embargo va más allá del contexto policial a la hora de hablar de lo que le atrajo del personaje. "Me interesaba cómo esta mujer, con ese contexto familiar y social, se ubicaba en este lugar. Me gustaba mucho su vocación y su ambición", señala.

El reto de interpretar a un personaje basado en una persona real también tuvo su peso en el proceso creativo. "Puedes profundizar mucho más, pero el margen de improvisación es mucho más limitado", reconoce la actriz. Una limitación que afrontó con una premisa clara: "Era un personaje escrito, hacía falta ponerle alma, imaginación y viajar con él. Lo importante era ser fiel a poder transmitir toda esa información y ser la pieza para que el puzzle encaje."

Para Nausicaa, el proyecto supuso además una oportunidad de acercarse a una historia que considera especialmente significativa. "Es una historia muy impactante que marcó la historia de nuestra ciudad, y poderla conocer a fondo ha sido muy interesante", concluye.

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