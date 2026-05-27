Blanca Parés nos presenta a Irene su personaje en 33 Días una mujer con "mucha sensibilidad" que busca "ser escuchada en un mundo de hombres"

Blanca Parés se incorpora al reparto de 33 Días, la primera serie de ficción de Carles Porta, que llega el próximo 7 de junio a atresplayer. La actriz encarna a Irene Valles, una joven agente de los Mossos d'Esquadra que llega al cuerpo con mucha sensibilidad y muchas ganas de trabajar, pero que pronto descubre que hacerse un hueco en un entorno mayoritariamente masculino no va a ser fácil. "Tiene que pegar codazos para poder ser escuchada y tener más credibilidad", explica Parés.

La situación se complica cuando Irene se convierte en una de las víctimas de un tiroteo relacionado con el caso de los fugitivos. Ella recibe un disparo y su compañero queda parapléjico. Un punto de inflexión que, lejos de frenarla, la impulsa. "Si ya tenía ganas, ahora tiene muchísimas más de que el caso se resuelva", señala la actriz.

Blanca destaca la dualidad de su personaje como uno de los aspectos más interesantes del rol. "Es una chica muy sensible pero que tiene que tener una coraza", apunta, y añade que Irene encuentra en el personaje de Tragamoyano un referente claro dentro de la investigación. "Son como las dos chicas, las dos policías, y son un contrapunto muy interesante."

En cuanto a su forma de trabajar, la actriz reconoce que la intuición es su principal herramienta. "Le di muchas vueltas al caso para tener muy claro en qué punto estás, pero luego me dejo llevar bastante", confiesa. Una dinámica que se vio favorecida por la dirección de Anaís, con quien disfrutó especialmente del proceso. "Te dirige de una forma muy buena y te entiendes muy bien."

33 Días se estrena el 7 de junio en atresplayer.