Ignacio Montes destapa a Zárate en La nena: entre la lealtad y el abismo

Ángel Zárate llega a La nena, que se estrena este domingo en atresplayer, convertido en un personaje que vive permanentemente al borde del precipicio. Ignacio Montes nos cuenta más sobre su personaje.

Su trabajo en la BAC lo mantiene en primera línea de la investigación, pero su vida personal se ha ido desmoronando en silencio. Solo el forense conoce su adicción al fentanilo y se convierte en su único apoyo en un proceso de desenganche tan frágil como urgente.

Mientras intenta recuperar el control, Zárate se ve obligado a actuar como marioneta del Clan Macaya, una relación tóxica que amenaza con destruir su reputación dentro de la policía. Cada paso que da para mantener su tapadera lo hunde un poco más en un terreno pantanoso donde la moral se difumina y la traición acecha en cada esquina.

Decidido a romper el bucle que lo consume, Zárate apuesta todo a una jugada desesperada. Su plan para liberarse del clan y de su propia adicción es tan arriesgado como necesario, pero podría salirle terriblemente mal. En La nena, su historia se convierte en un pulso constante entre la redención y la caída, un viaje emocional que promete ser uno de los ejes más intensos de la serie. Descúbrelo este domingo.