Àngel Llàcer, ¿mito erótico de Lolita?

En Una vuelta más, el videpodcast de atresplayer, Àngel Llàcer reconoce tener "muchas personalidades"… y también mucha cara. Podríamos decir que una de ellas es la de Presidente, porque sigue triunfando con la nueva temporada de Tu cara me suena y su casting de lujo. Llácer no se esconde: siempre tendrá a su participante favorita. Aunque se debate entre cuál sería su compañero favorito del jurado; Lolita le tiene encandilado, pero es que a Chenoa la conoce desde hace 26 años y de una manera muy especial. Nuestro invitado cuenta cómo es la estrecha relación que mantiene con ambas desde hace años.

Además, Àngel también habla de Una fiesta de muerte donde varios famosos deberán descubrir al asesino y ¡tú puedes jugar desde casa!

Entre anécdotas increíbles, confesiones inesperadas… y una mentira, también aparece su versión más desconocida: la calma de su casa, su círculo cercano y una copa de vino.

Tan solo hay una cosa que ha logrado decepcionar a Maya. Àngel Llàcer no es gamer.

Bueno… nadie es perfecto.