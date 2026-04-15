Mona Martínez sobre Mariajo: "Avanza con la misma elegancia con la que atraviesa el dolor”

Mona Martínez vuelve a meterse en la piel de Mariajo, una de las figuras más sólidas de La nena.

Veterana inspectora de la Brigada e íntima amiga de Elena, su personaje combina temple, experiencia y una sensibilidad que aflora incluso en los momentos más duros. En esta nueva etapa, Mariajo se convierte en una pieza clave de la investigación cuando la trama apunta hacia los rincones más ocultos de la red.

Experta en entornos digitales, Mariajo se sumerge en la Deep Web en busca de cualquier rastro que pueda conducir a la organización que llevan meses intentando desmantelar. No es un terreno fácil: la Red sabe cómo ocultarse, cómo borrar huellas y cómo confundir a quien intenta seguirlas. Aun así, la inspectora avanza con paciencia y precisión, consciente de que cualquier detalle puede abrir una puerta.

La actriz reconoce que esta evolución del personaje le ha permitido explorar nuevas capas: “De María José llevaría eso. La elegancia con la que vive cada situación dolorosa”, explica. Para Martínez, interpretar a Mariajo ha sido también un viaje personal lleno de aprendizajes y complicidades dentro del equipo.

“Me llevo muchos buenos momentos. Me llevo mucho agradecimiento. El respeto de muchos compañeros y descubrir cuánto me gusta la profesión y cuánto admiro a todos los que me rodean. Cuánto admiro todo lo que saben, todo lo que enseñan, todo lo que dan. Y empezando por producción, que es quien hace posible este viaje”, afirma. Una declaración que refleja el mismo espíritu que define a su personaje: firmeza, humanidad y un profundo respeto por el trabajo bien hecho.