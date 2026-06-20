Info Premium

33 días

¿Qué estás buscando?

Mejores Momentos | Capítulo 3

La desfachatez de Prieto los pone en el punto de mira

Mateo había avisado en reiteradas ocasiones a Prieto que debían mantener “perfil bajo”, Prieto acostumbrado a desafiar cualquier orden que le impongan ha puesto en peligro todos sus planes.

33 días

La desfachatez de Prieto los pone en el punto de mira

Publicidad

Victoria Esquilas
Victoria Esquilas
Publicado:

Prieto y Calatrava solo tenían que hacer una cosa para poder seguir disfrutando del privilegio de la libertad a cuerpo de rey en el piso de Olmedo; ser discretos. Para Mateo no iba a resultar difícil, seguir las normas, pasar desapercibido lo tenía todo controlado. Para Prieto las cosas no iban a ser tan sencillas.

Espiar por la ventana a la vecina de enfrente desde luego no estaba en la lista de cosas que Prieto y Calatrava podían hacer en el piso de Olmedo. Y mucho menos con la luz encendida y las cortinas abiertas.

Cualquiera que haga eso se arriesga a que le pillen y si le pillan la policía no tardará en llegar. Si a eso le sumas que tu cara está en todas las cadenas de televisión y periódicos encima es probable que te reconozcan. Así que toca salir corriendo.

Publicidad

Atresplayer Premium » 33 días