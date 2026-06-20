La desfachatez de Prieto los pone en el punto de mira

Prieto y Calatrava solo tenían que hacer una cosa para poder seguir disfrutando del privilegio de la libertad a cuerpo de rey en el piso de Olmedo; ser discretos. Para Mateo no iba a resultar difícil, seguir las normas, pasar desapercibido lo tenía todo controlado. Para Prieto las cosas no iban a ser tan sencillas.

Espiar por la ventana a la vecina de enfrente desde luego no estaba en la lista de cosas que Prieto y Calatrava podían hacer en el piso de Olmedo. Y mucho menos con la luz encendida y las cortinas abiertas.

Cualquiera que haga eso se arriesga a que le pillen y si le pillan la policía no tardará en llegar. Si a eso le sumas que tu cara está en todas las cadenas de televisión y periódicos encima es probable que te reconozcan. Así que toca salir corriendo.