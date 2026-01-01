Valora la tranquilidad
Pasar tiempo con sus sobrinos lo es “todo” para Angie Cepeda
La actriz comparte cómo ha pasado de una vida nómada a desear unas fiestas tranquilas, sin consumismo y rodeada de los suyo
La actriz reconoce que durante años ha llevado una existencia "muy gitana", moviéndose constantemente "de allá para acá" por su trabajo y también por su carácter inquieto.
La actriz reconoce que durante años ha llevado una existencia “muy gitana”, moviéndose constantemente “de allá para acá” por su trabajo y también por su carácter inquieto. Esa vida nómada, llena de cambios y viajes, ha marcado profundamente su forma de entender el hogar y el descanso.
Quizá por eso ahora valora más que nunca unas fiestas tranquilas, sin prisas y rodeada de su familia. Angie confiesa que lo que más disfruta es poder estar en casa, algo que durante mucho tiempo no siempre pudo permitirse.
Entre risas, admite además un detalle curioso: nunca ha tenido un arbolito de Navidad, una tradición que nunca llegó a encajar en su ritmo de vida cambiante.
La actriz también se muestra muy crítica con el consumismo que rodea estas fechas. Asegura que no le gusta “el exceso que hay en los regalos” y que prefiere una Navidad sencilla, sin presiones materiales y centrada en lo verdaderamente importante. Para ella, estas fiestas son un momento para reconectar, no para acumular cosas.
Mirando hacia adelante, Angie tiene un propósito claro para 2026: “poder echar raíces”. Después de tantos años de movimiento constante, sueña con asentarse, construir un hogar estable y disfrutar de una vida más pausada. Su entrevista completa deja ver a una Angie honesta, reflexiva y muy consciente de lo que quiere para su futuro… y para sus Navidades.
