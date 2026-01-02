Sus primos, jerséis navideños feos y la sopa de galets de su abuela; los imprescindibles de Cossete Silguero en Navidad

Cada año, Cossete Silguero recibe la Navidad con la misma ilusión: la de reencontrarse con sus primos. Para ella, ese momento es pura magia y también pura travesura. Entre risas, reconoce que cuando están juntos son “un peligro para la humanidad”, una mezcla explosiva que convierte cada reunión familiar en un recuerdo inolvidable.

En su Navidad no faltan los clásicos jerséis navideños feos, “de los que pican”, como dice entre carcajadas. Es una tradición que mantiene viva con cariño y que ya forma parte del ritual familiar. Igual de imprescindibles son la cena de Nochebuena preparada por su padre y la sopa de galets de su abuela, un plato que menciona con tanto entusiasmo que casi se puede saborear.

Para Cossete, estas fiestas son sinónimo de hogar, de volver a lo sencillo y de disfrutar de los pequeños detalles que solo la familia puede ofrecer. Sus palabras transmiten ese calor especial que envuelve cada reunión, cada broma y cada brindis compartido.

Y mientras vive intensamente el presente, la actriz ya mira hacia el nuevo año. ¿Qué le pide al 2026? Eso lo revela en la entrevista completa, donde muestra su lado más cercano y familiar. ¡No te pierdas Los protegidos: Un nuevo poder!