Max ya no puede ocultarlo: su madre descubre que tiene poderes

El nuevo capítulo de Los Protegidos: El Nuevo Poder (ya disponible en atresplayer) ha sorprendido a los espectadores con un giro decisivo: la madre de Max descubre que su hijo tiene poderes. Este momento, cargado de tensión emocional, abre una nueva etapa para el personaje, que hasta ahora había mantenido su habilidad en secreto y bajo un aura de misterio.

Pablo Grifé, el actor que interpreta a Max, ha explicado en varias ocasiones que su personaje no es malo por naturaleza: “Han sido las circunstancias de la vida las que lo han hecho ‘malo’”, afirma. Sus acciones, incluso las más oscuras, nacen de una necesidad profunda de sentirse válido y en paz consigo mismo. Por eso, que su madre descubra su poder supone un choque directo con todo aquello que él ha intentado controlar.

Uno de los rasgos que más disfruta del personaje es su inteligencia. “Es un malo muy listo”, asegura. Esa astucia, combinada con su capacidad para anticiparse a los demás, lo convierte en un antagonista complejo y fascinante. Sin embargo, también reconoce que si pudiera cambiar algo de Max sería la ira que lleva dentro, una fuerza que lo impulsa tanto como lo destruye.

El descubrimiento de su madre no solo amenaza con desestabilizar su mundo, sino que también podría convertirse en el detonante de un cambio profundo. ¿Será este el momento que obligue a Max a enfrentarse a sí mismo o el que lo empuje aún más hacia la oscuridad? Los Protegidos: El Nuevo Poder promete responderlo con más giros y emociones.