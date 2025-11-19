Alexandra del Raval, la vedette de barrio de Drag Race España: no te pierdas sus mejores momentos

Alexandra del Raval llegó al taller de Drag Race España definiéndose como la vedette de barrio de la temporada y dejando claro que ella venía a por todas.

Momentos como su actuación en El secreto de Puente Tieso o su confesión como persona seropositiva en el maxireto de Girlbands han hecho que se gane un hueco en el corazón de los racers.

