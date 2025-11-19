Info Premium

Drag Race

Mi talento drag | Drag Race España 5

Alexandra del Raval y su tutorial para poner preservativos en Mi talento drag

En esta sección conocemos los talentos ocultos (y no tanto) de las reinas de la quinta temporada de Drag Race España.

Sara Ruiz
Alexandra del Raval ha elegido para Mi talento drag enseñarnos cómo poner un preservativo. Lo primero que hay que hacer es abrirlo y ponerlo, hasta que esté adecuadamente colocado.

“Lo siguiente es lubricarlo”, ha dicho la reina. Ya puedes ver el vídeo completo en esta noticia.

