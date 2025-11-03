atresplayer renueva Drag Race España por una sexta edición tras triunfar y batir todos los récords en su quinta temporada

Drag Race España continuará haciéndose más grande en atresplayer. Tras el gran éxito que está consiguiendo cada domingo la quinta edición, arrasando y rompiendo récords, la plataforma de Atresmedia renueva su confianza en el formato que capitanea Supremme de Luxe. atresplayer renueva Drag Race España por una sexta edición.

El taller más famoso de la televisión ya busca a nuevas reinas para ocupar sus mesas. El talent show abre casting este mismo lunes a través de la web del programa. El programa que ha revolucionado la televisión busca una nueva generación de drags que lucharán por convertirse en la nueva superestrella drag española.

La quinta edición de Drag Race España rompe todos récords

Esta renovación llega antes de que termine la emisión de esta quinta temporada, que triunfa cada domingo en atresplayer y que ha roto todos los récords. El estreno de la temporada se convirtió en el mejor arranque histórico de la franquicia en atresplayer; un auténtico hito para el programa y un gran éxito que se ha mantenido cada domingo con cada nueva entrega.

Además, el Meet The Queens de esta quinta edición ha sido también el más visto de toda la historia. Evidenciando así el extraordinario interés que el programa sigue despertando un año más en atresplayer.

Además, el gran éxito entre el público ha hecho que el programa se sitúe entre mejores versiones a nivel mundial y su quinta edición es la mejor valorada de toda la historia de la franquicia.

¿Quién será la próxima superestrella drag española?

Drag Race España buscará de nuevo a la mejor superestrella drag española a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las reinas deberán superar pruebas de costura, talento, baile o interpretación para evitar ser eliminadas y abrirse paso entre sus compañeras hasta la Gran Final. Lo harán en mini retos y maxi retosque pondrán a prueba todas sus capacidades. El final de cada capítulo siempre consistirá en una gran pasarela en la que las participantes mostrarán sus mejores looks según la categoría semanal.

Drag Race España sigue haciendo historia en atresplayer

Desde que llegase a atresplayer, Drag Race España ha hecho historia y ha sido un fenómeno a nivel mundial, consiguiendo el aplauso unánime del público y de la crítica, recibiendo numerosos comentarios positivos de todas partes del mundo y siendo una de las franquicias mejor valoradas a nivel internacional.

Además, ha revolucionado por completo el panorama artístico internacional, alzándose como una verdadera plataforma para que el arte drag ocupe un lugar destacado. Y es que Drag Race España se ha convertido en mucho más que un programa de televisión; es ya una auténtica plataforma para las artistas drag, dentro y fuera de España.

El formato de atresplayer ha logrado además generar una gran comunidad. Los fans del programa se organizan cada domingo para ver juntos el estreno en numerosos puntos de España y las salas se llenan para ver el formato en comunidad, lo que hace todavía más especial este programa.

Por ello, y tras el gran éxito que está logrando su quinta edición, el taller de Drag Race España volverá a abrir sus puertas próximamente con el estreno de la sexta edición. Un nuevo elenco que tomará el relevo de las cinco anteriores generaciones que reinas que ya están triunfando sobre los escenarios de España y de todo el mundo.

Drag Race, un fenómeno internacional único

Con 17 temporadas a sus espaldas y varias ediciones especiales, RuPaul’s Drag Race, la versión original, es un fenómeno que va más allá de la televisión. Se ha convertido en un acontecimiento con miles de seguidores por todo el mundo y que ha lanzado al estrellato a decenas de artistas. El programa ha sido adaptado con mucho éxito en países como Chile, Tailandia, Reino Unido, Canadá, Holanda, Francia, Italia, Alemania, México, Brasil o Suecia. Arrasa en audiencia y en redes sociales allá por donde pasa.

Drag Race ya tiene 33 premios Emmy en su estantería, entre otros galardones. Además de haber premiado en varias ocasiones a su presentador, RuPaul, el formato ha logrado ser premiado en la principal categoría de Mejor Programa Reality y de Competición en cinco ocasiones.