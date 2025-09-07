Meet The Queens | atresplayer
Las mujeres luchadoras y los dibujos animados de la infancia inspiran a La Escándalo, la reina que trae la fantasía a Drag Race España 5
La reina viene dispuesta a ganar el programa y ponerle color a la vida. No te pierdas el Meet The Queens en atresplayer.
La Escándalo ha llegado “por fin” a Drag Race España 5. Tiene 26 años y vive en Barcelona. “Todo el mundo cree que somos muy chungas, pero somos un amor”, ha asegurado.
Su nombre drag viene de su forma de ser y ha definido su arte como una mezcla de la elegancia de toda la vida y los videojuegos. En sus referentes no faltan las mujeres luchadoras y los dibujos animados de la infancia.
Tiene que ganar Drag Race España 5 porque puede aportar un mundo de fantasía y color a una España gris, ha dejado claro.
No te pierdas su Meet The Queens y también el de las otras 11 reinas que completan la temporada, ya disponible en atresplayer.
