Las mujeres luchadoras y los dibujos animados de la infancia inspiran a La Escándalo, la reina que trae la fantasía a Drag Race España 5

La reina viene dispuesta a ganar el programa y ponerle color a la vida. No te pierdas el Meet The Queens en atresplayer.

La Escándalo

La Escándalo ha llegado “por fin” a Drag Race España 5. Tiene 26 años y vive en Barcelona. “Todo el mundo cree que somos muy chungas, pero somos un amor”, ha asegurado.

Su nombre drag viene de su forma de ser y ha definido su arte como una mezcla de la elegancia de toda la vida y los videojuegos. En sus referentes no faltan las mujeres luchadoras y los dibujos animados de la infancia.

Tiene que ganar Drag Race España 5 porque puede aportar un mundo de fantasía y color a una España gris, ha dejado claro.

No te pierdas su Meet The Queens y también el de las otras 11 reinas que completan la temporada, ya disponible en atresplayer.

Y este 28 de septiembre... ¡Arranca la carrera en atresplayer!

