Ferrxn, la comedy queen que ha llegado a Drag Race España 5 con el valenciano por bandera: “Yo soy Valencia”

Ferrxn ha llegado a Drag Race España temporada 5 con el valenciano por bandera. “No soy de Valencia, soy Valencia”, ha dejado claro.

Sus puntos fuertes son que nadie se va a esperar lo que hace, que tiene mucha imaginación y que es la comedy queen (y la llorona) de la temporada.

La reina tiene que ganar la temporada porque tiene que ser la primera reina que hable en valenciano todo el tiempo. “¡Ah! Y soy arqueóloga”, ha contado.

No te pierdas su Meet The Queens y también el de las otras 11 reinas que completan la temporada, ya disponible en atresplayer.

Y este 28 de septiembre... ¡Arranca la carrera en atresplayer!