Alexandra del Raval, la vedette de barrio más “chunga” de Drag Race España 5

La quinta temporada de Drag Race España está a punto de comenzar, y antes hemos conocido a las reinas que lucharán por la corona. Ella es Alexandra del Raval, una queen de Barcelona que se define como la “vedette de barrio” de la temporada.

Tiene 27 años y le gustan el brillo, las plumas y las piedras. “Es sobre todo una pedazo de chunga”, ha dejado claro.

Alexandra cree que tiene que ser la nueva superestrella drag porque es “la mejor” del casting y porque necesita el premio para hacer unas buenas compritas, ha dicho.

No te pierdas su Meet The Queens y también el de las otras 11 reinas que completan la temporada, ya disponible en atresplayer.

Y este 28 de septiembre... ¡Arranca la carrera en atresplayer!