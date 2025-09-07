Laca Udilla, una travesti con bigote e historia en Drag Race España 5: “Si quieres conocerla, no cambies de canal”

Laca Udilla ha llegado a Drag Race España desde Valencia, aunque lleva ya muchos años en Madrid. Su bigote es su sello de identidad. “Los hombres que llevan bigote son o maricones o fachas, o las dos cosas a la vez”, ha dejado claro.

Su nombre, ha explicado, viene de Francisco Franco y es una ironía. “No soy fascista de verdad, es performance”, ha dejado claro.

En cuanto a sus referentes, ha señalado el cine clásico, los musicales y artistas como Rocío Jurado o Sara Montiel. “El drag español no tiene nada que envidiarle al americano”, ha dicho.

Laca Udilla tiene que ganar Drag Race España 5 porque se lo ha prometido a Pakita y Hornella Góngora.

Laca Udilla tiene que ganar Drag Race España 5 porque se lo ha prometido a Pakita y Hornella Góngora.

