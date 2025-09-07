Meet The Queens | atresplayer
Laca Udilla, una travesti con bigote e historia en Drag Race España 5: “Si quieres conocerla, no cambies de canal”
La reina viene desde Valencia para ganar la carrera porque se lo ha prometido a Hornella y Pakita, ha explicado. No te pierdas el Meet The Queens en atresplayer.
Publicidad
Laca Udilla ha llegado a Drag Race España desde Valencia, aunque lleva ya muchos años en Madrid. Su bigote es su sello de identidad. “Los hombres que llevan bigote son o maricones o fachas, o las dos cosas a la vez”, ha dejado claro.
Su nombre, ha explicado, viene de Francisco Franco y es una ironía. “No soy fascista de verdad, es performance”, ha dejado claro.
En cuanto a sus referentes, ha señalado el cine clásico, los musicales y artistas como Rocío Jurado o Sara Montiel. “El drag español no tiene nada que envidiarle al americano”, ha dicho.
Laca Udilla tiene que ganar Drag Race España 5 porque se lo ha prometido a Pakita y Hornella Góngora.
No te pierdas su Meet The Queens y también el de las otras 11 reinas que completan la temporada, ya disponible en atresplayer.
Más Noticias
- Mar Afuera y La Voz los primeros formatos que se estrenarán de manera simultánea en atresplayer y Disney+
- Satín Greco, la madre de Drag Race España 5 que lleva el arte español por bandera: “¡Como una woman!”
- ¡La muscle queen de la temporada llega a Drag Race España 5! Nori viene dispuesta a lucir cuerpo y looks
Y este 28 de septiembre... ¡Arranca la carrera en atresplayer!
Publicidad