Estética, teatrillo y concepto: así es Denébola Murnau, la muñeca de porcelana de Drag Race España 5
Tiene 23 años y se mudó de Elche a Madrid para potenciar su arte, que ha definido como si Tim Burton dirigiese una película de Marilyn Monroe. No te pierdas el Meet The Queens en atresplayer y el 28 de septiembre el comienzo de la carrera.
Denébola Murnau ha sido la tercera reina en ser presentada en el Meet The Queens de la temporada 5 de Drag Race España. “Soy la muñequita de porcelana”, ha dejado claro la reina de 23 años y procedente de Elche, aunque vive en Madrid.
Su nombre drag, ha explicado, es un homenaje a su madre drag y al director de Nosferatu. En cuanto a su arte, lo ha definido como si Tim Burton hubiese dirigido una película para Marilyn Monroe. “Va del romance al terror”, ha dicho.
Los puntos fuertes de Denébola son: la estética, el teatrillo y el concepto. “He venido a ser la estrella que este programa necesita”, ha asegurado, y ha dejado claro que tiene que ganar porque es hora de que una reina “rara y pulida” se haga con la corona.
No te pierdas su Meet The Queens y también el de las otras 11 reinas que completan la temporada, ya disponible en atresplayer.
Y este 28 de septiembre... ¡Arranca la carrera en atresplayer!
