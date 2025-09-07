Estética, teatrillo y concepto: así es Denébola Murnau, la muñeca de porcelana de Drag Race España 5

Denébola Murnau ha sido la tercera reina en ser presentada en el Meet The Queens de la temporada 5 de Drag Race España. “Soy la muñequita de porcelana”, ha dejado claro la reina de 23 años y procedente de Elche, aunque vive en Madrid.

Su nombre drag, ha explicado, es un homenaje a su madre drag y al director de Nosferatu. En cuanto a su arte, lo ha definido como si Tim Burton hubiese dirigido una película para Marilyn Monroe. “Va del romance al terror”, ha dicho.

Los puntos fuertes de Denébola son: la estética, el teatrillo y el concepto. “He venido a ser la estrella que este programa necesita”, ha asegurado, y ha dejado claro que tiene que ganar porque es hora de que una reina “rara y pulida” se haga con la corona.

