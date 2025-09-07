Meet The Queens | atresplayer
¡La muscle queen de la temporada llega a Drag Race España 5! Nori viene dispuesta a lucir cuerpo y looks
Esta reina proviene de Extremadura y tiene claro que debe ganar por sus maquillajes y sus outfits. No te pierdas el Meet The Queens en atresplayer.
Nori es la muscle queen de la temporada 5 de Drag Race España y viene desde Extremadura. “Vengo a limpiar el honor de Extremadura tras el paso de Arantxa Castilla-La Mancha”, ha dejado claro.
Una de sus aficiones es ir al gimnasio, algo que, ha dicho, le da la vida. Pero también es una fashion queen que se inspira en Mugler, Versace o Lady Gaga. “Mi drag no es solo servir looks, también coño”, ha dicho.
En cuanto a sus puntos fuertes, estos son los looks, el maquillaje, la peluquería, la costura, bailar… “Mis puntos débiles son los hombres”, ha contado.
Nori cree que debe ganar porque tiene los mejores looks y maquillajes de la temporada. “Esa corona es mía”, tiene claro. No te pierdas su Meet The Queens y también el de las otras 11 reinas que completan la temporada, ya disponible en atresplayer.
