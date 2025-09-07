Eva Harrington, la diva humilde de Drag Race España 5: ¡Viene dispuesta a dejar a Canarias bien alto!

Su voz nos ha dejado sin palabras en el Meet The Queens de Drag Race España. Eva Harrington viene de las islas Canarias, concretamente de Tenerife, y es hija drag de Dita Dubois.

Su nombre viene de la película “Eva al desnudo” y lo ha hecho con intencionalidad para su personaje. “Soy la diva humilde de la temporada”, ha asegurado, y ha definido su drag como la expresión de la feminidad.

En cuanto a lo que no soporta, Eva ha dejado claro que no puede con la falta de compañerismo, las mentiras ni las traiciones. “He venido para demostrar que Canarias puede llegar un poco más lejos, y no solo con plataformas”, ha afirmado.

