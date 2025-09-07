Margarita Kalifata, la reina cordobesa que usa el drag para contar historias: “No lo hago para ir guapa”

Margarita Kalifata es la primera reina cordobesa en entrar en Drag Race España 5. “Yo soy el quinto patrimonio de la Humanidad”, ha dicho.

Su nombre viene de su barrio marginal en Córdoba que le ha hecho más fuerte y también del califato. Su gran referente, desde pequeña, ha sido su madre, una mujer rubia con ojos azules. “Es la vida que mi madre no pudo tener”, ha asegurado.

A la reina le gusta envolver todo en una fantasía y no hace drag para ir guapa, sino para “contar historias perdidas”.

Tiene que ganar Drag Race España 5 para seguir luchando por todos sus sueños y para demostrar que, a pesar de no tener recursos, es capaz de sacarlo todo adelante e incluso ganar.

