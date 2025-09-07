Meet The Queens | atresplayer
El ballet llega a Drag Race España de la mano de Dafne Mugler: “Es mi forma de vida, por eso lo mezclo con mi drag"
Con solo 20 años, es la reina más joven de la edición pero ha dejado claro que es una gran competencia para sus compañeras. No te pierdas el Meet The Queens en atresplayer y el 28 de septiembre el comienzo de la carrera.
Dafne Mugler es otra de las reinas que se han unido a la carrera. Desde Málaga y con 20 años, es la primera bailarina de ballet de Drag Race España. “Es mi forma de vida”, ha dicho.
La artista se ha definido como talentosa, guapa y una diosa y, aunque es muy joven, considera que es una gran competencia porque lleva muchos años de carrera a su espalda.
Como “sobrina segunda retirada” de Kelly Roller, ha llegado a Drag Race España dispuesta a cambiar los patines por las puntas. Antes de terminar su Meet The Queens, ha advertido que nunca hay que fiarse de una travesti. Eso sí, de ella sí.
¡Arranca la carrera en atresplayer!
