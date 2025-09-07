Info Premium

Drag Race

Meet The Queens | atresplayer

“Ha llegado el rostro de la edición”: Nix, la reina de Drag Race 5 que nunca ha actuado en España

Desde Copenhague, viene a estrenarse en un escenario español en el concurso. No te pierdas el Meet The Queens en atresplayer.

Nix

Sara Ruiz
Publicado:

Nix ha llegado a Drag Race España 5 definiéndose como el rostro y la fashion queen de la edición. Aunque es de Alicante, vive en Copenhague, y sus puntos fuertes son la moda, la belleza y la actuación.

A pesar de haber actuado en muchos países, nunca lo ha hecho en España. “La primera vez que actúe en un escenario español será en Drag Race 5”, ha confesado.

Tiene claro que debe ser la nueva super estrella drag española porque es momento de que gane una mujer trans.

No te pierdas su Meet The Queens y también el de las otras 11 reinas que completan la temporada, ya disponible en atresplayer.

Y este 28 de septiembre... ¡Arranca la carrera en atresplayer!

