Krystal Forever, de Venezuela a Drag Race España 5 dispuesta a disfrutar de la carrera
La reina tiene como referencia las grandes divas pop de los 80 y, por supuesto, Ru Paul y está segura de que tiene el talento necesario para ganar. No te pierdas el Meet The Queens en atresplayer y el 28 de septiembre el comienzo de la carrera.
Krystal Forever viene directa desde Caracas (Venezuela) a Drag Race España para “disfrutar de la carrera”. Su nombre, ha explicado, viene de la película Showgirls, donde una de las protagonistas se llamaba Krystal. “Era la mala, como yo”.
Se ha definido como reina de los lipsyncs y tiene claro que quien se enfrente a ella se irá de la competición. Sus referencias son las grandes divas del pop de los 80 y, por supuesto, Ru Paul.
En este oasis de flores, ha dicho, ella es el cactus. “Si me tocas, me pinchas”, ha dejado claro. Su talento es lo que para ella hace que tenga que ganar esta quinta temporada del programa.
No te pierdas su Meet The Queens y también el de las otras 11 reinas que completan la temporada, ya disponible en atresplayer.
Y este 28 de septiembre... ¡Arranca la carrera en atresplayer!
