atresplayer muestra en San Sebastián las primeras imágenes de La nena

Entre la multitud de novedades que atresplayer adelantó en el marco del Festival de San Sebastián se coló, como colofón, el adelanto de las primeras imágenes de La nena, la tercera entrega de la trilogía que completan La novia gitana y La red púrpura.

Con la presencia de su director, Paco Cabezas, y de su protagonista, Nerea Barros, en Donosti pudo verse cómo será esta nueva entrega de la serie, que se estrenará en atresplayer en 2026.

Será el regreso de la BAC y todo su equipo, pero esta vez muy fragmentado y con heridas incurables dentro de la Brigada. Elena Blanco tomará cierta distancia con su trabajo, mientras que Chesca buscará venganza tras todo lo sucedido después de desenmascarar a La Red Púrpura.

La nena es una adaptación libre de la tercera novela homónima de la saga de Carmen Mola, en la que veremos como Nerea Barros se pondrá de nuevo en la piel de la inspectora Blanco, mientras que Lucía Martín Abelló, Ignacio Montes, Mona Martínez, Vicente Romero, Francesc Garrido, Ginés García Millán y Daniel Ibáñez, entre otros, también recuperan a los personajes. La ficción incorpora a su reparto a los actores Eduardo Casanova, Raúl Sanz, Pepe Sevilla, Santi Prego y Daniel Freire.

La nena es una coproducción de Buendía Estudios Canarias y Diagonal (Banijay Iberia) con la participación de Atresmedia.