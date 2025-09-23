Se estrenará en 2026
atresplayer muestra en San Sebastián las primeras imágenes de La nena
La tercera temporada de esta exitosa saga nos mostrará los caminos divergentes de la inspectora Elena Blanco y de Chesca, su compañera en la BAC.
Publicidad
Entre la multitud de novedades que atresplayer adelantó en el marco del Festival de San Sebastián se coló, como colofón, el adelanto de las primeras imágenes de La nena, la tercera entrega de la trilogía que completan La novia gitana y La red púrpura.
Con la presencia de su director, Paco Cabezas, y de su protagonista, Nerea Barros, en Donosti pudo verse cómo será esta nueva entrega de la serie, que se estrenará en atresplayer en 2026.
Será el regreso de la BAC y todo su equipo, pero esta vez muy fragmentado y con heridas incurables dentro de la Brigada. Elena Blanco tomará cierta distancia con su trabajo, mientras que Chesca buscará venganza tras todo lo sucedido después de desenmascarar a La Red Púrpura.
La nena es una adaptación libre de la tercera novela homónima de la saga de Carmen Mola, en la que veremos como Nerea Barros se pondrá de nuevo en la piel de la inspectora Blanco, mientras que Lucía Martín Abelló, Ignacio Montes, Mona Martínez, Vicente Romero, Francesc Garrido, Ginés García Millán y Daniel Ibáñez, entre otros, también recuperan a los personajes. La ficción incorpora a su reparto a los actores Eduardo Casanova, Raúl Sanz, Pepe Sevilla, Santi Prego y Daniel Freire.
Más Noticias
- atresplayer estrenará próximamente Sira, la continuación de la exitosa serie El tiempo entre costuras
- Paula Echevarría protagonizará A la deriva, el nuevo drama que ya prepara atresplayer
- atresplayer, la plataforma española líder, presenta en San Sebastián sus próximos estrenos y anuncia nuevos proyectos de ficción
La nena es una coproducción de Buendía Estudios Canarias y Diagonal (Banijay Iberia) con la participación de Atresmedia.
Publicidad