Marc, recordando a su primo: “Cuando pincho, sé que esa canción no es mía, pero sé cómo hacerla mía”

Marc acude a la radio junto a Paul, otro DJ británico y relata la historia de su vida, por qué comenzó como DJ y el cariño que tenía a su hermano en el primer capítulo de La Ruta Vol.2: Ibiza, ya disponible en atresplayer.

“Creo que todo surgió cuando, con 7 años, mis padres murieron en un accidente de avión”, explica. “Me fui a vivir a casa de mis tíos y sentía como que, en realidad, nada era mío”, añade.

Y muy seguro de sí mismo: “Pero no sé, pasó algo especial con mi primo. Era como mi hermano”

"Sentía que tenía que seguir su camino"

Cuando su primo murió, él sintió que tenía que seguir su camino de DJ.

El protagonista finaliza con: “Cuando pincho, sé que esa canción no es mía, pero sé cómo hacerla mía. Porque es lo que he estado haciendo toda mi vida. Es lo único que sé hacer”.

Desde su llegada a Ibiza, hace tres años, Marc ha sido el DJ estrella de la discoteca Amnesia en La Ruta Vol.2: Ibiza.

Ahora su posición se va amenazada por la llegada a la isla de los promotores ingleses, que traen sus propias fiestas, sus propios DJs y su propio público.

Es el inicio de una nueva era que convertirá Ibiza en la capital mundial del ocio nocturno, pero que dejará a muchos DJs españoles por el camino.

Marc tratará de subirse a la nueva ola al mismo tiempo que se reencuentra con Vicky, una camarera a la que hace meses que no ve y que le hace pensar en lo que tanto ha evitado pensar: el viaje que sus padres realizaron a Ibiza hace veinticinco años.