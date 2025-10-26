Mejores momentos | Capítulo 1
Manuel y Leonor descubren a Olivia en la carretera: la noche que todo cambió
Leonor ha llegado a Ibiza y Manuel le ha preparado una cita especial, primero en un restaurante y luego han ido a bailar. ¡Descúbrelo en el primer capítulo de La Ruta Vol.2: Ibiza!
Allí, Leonor ha descubierto los planes de futuro de su marido y no le han hecho mucha gracia.
De camino a casa, entre discusión y discusión, se encuentran a Olivia en mitad de la carretera. Olivia, una niña, que tiene más o menos la edad de Marc, su hijo. La pequeña no va sola, la acompaña su tortuga.
Leonor siempre ha sentido algo en el estómago: un vacío. Pero ese sentimiento cada vez es más fuerte: es lo que siente cada noche al mirar al cielo, como si buscara algo que no sabe qué es ni dónde está.
Tras llevar a Olivia a s familia, su vida cambiará por completo.
