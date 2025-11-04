Denébola Murnau confiesa cómo se ha sentido durante su paso por Drag Race España: "He hecho amigas increíbles, unos lazos maravillosos"

Denébola Murnau ha estado en directo en las redes de Drag Race España tras haber sido la quinta eliminada del concurso. Una entrevista en la que la reina ha hablado con Mafalda González sobre su paso por el concurso, de dónde viene su drag y sus planes futuros.

La reina ha explicado que en el concurso no hay que encasillarse, sino que en el concurso hay que tratar de mostrar todas las versiones de quien eres. Y en este sentido se ha referido al reto de costura, del que fue ganadora, y que era muy importante para ella porque la invitada era Rossy de Palma.

En cuanto al concurso, Denébola ha asegurado que se lo pasó muy bien grabando su temporada, a pesar de que tenía mucha ansiedad por todo lo que ocurría. "He hecho amigas increíbles, unos lazos maravillosos", ha dicho.

Ahora que se ha anunciado el casting de la temporada 6, Denébola ha aconsejado a las reinas que se presenten que sean ellas mismas. "No os desilusionéis aunque no os digan nada", ha aconsejado.

No te pierdas la entrevista completa en el Instagram de Drag Race España