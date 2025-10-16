Irene Escolar es Olivia

Olivia no es como su madre, o al menos eso se dice constantemente: “Yo no soy como ella”. Últimamente se lo tiene que repetir más a menudo, ya que acaba de heredar el retiro espiritual que antes dirigía Violeta.

Para ella, el retiro es algo más que una herencia, es una forma de validarse ante una madre que pasaba más tiempo tomando ácido que cuidado de ella.

Así se recuerda a sí misma: sola, con la única compañía de una tortuga que aún le acompaña, rodeada de adultos que parecían niños: eso eran, piensa ahora, niños que habían tenido niños.

Entre ellos recuerda a Leonor, aquella mujer que tanto le habló de su hijo, Marc, ese chico a quien hoy, tantos años después, le ha parecido ver.