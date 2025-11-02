¡Vais a volverme Lorca! Drag Race España estrena el musical de la quinta temporada

Uno de los grandes momentos de la temporada ha llegado. Las reinas de la quinta edición de Drag Race España ya han estrenado el esperado musical, este año inspirado en Lorca y La casa de Bernarda Alba.

Vais a volverme Lorca cuenta la historia de cinco hermanas, su madre, su abuela y la sirvienta tras la muerte del cabeza de la familia. Con mucha música, baile y humor las reinas han dejado el listón muy alto con este musical.

No te lo pierdas al completo en el sexto programa de Drag Race España, ya disponible en atresplayer.

Y mañana vuelve Samantha Ballentines a su salón de Sí lo digo con una invitada muy especial. ¡Os esperamos!