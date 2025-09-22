atresplayer lanza el tráiler de la quinta edición de Drag Race España, que se estrena el 28 de septiembre

atresplayer está a punto de abrir las puertas del taller más famoso de la televisión: el de Drag Race España. El talent show que ha revolucionado el mundo de la televisión estrena su quinta edición el próximo domingo 28 de septiembre a las 20.00 h en atresplayer y lanza su tráiler oficial. Esta nueva y esperada edición llega a la plataforma de Atresmedia cargada de novedades, grandes sorpresas y lo hace siendo más grande que nunca.

Meet the Queens más visto de la historia de Drag Race España

Una edición que ya ha arrancado arrasando en atresplayer. El Meet The Queens de la quinta edición de Drag Race España que se estrenó el pasado 7 de septiembre y en el que se presentó a las 12 reinas que protagonizarán este año el programa triunfó con récord absoluto: convirtiéndose en el más visto de toda la franquicia en España. Un auténtico hito que se produce antes del gran estreno de la temporada en atresplayer.

Supremme de Luxe capitaneará esta nueva edición del exitoso formato, que seguirá contando este año con Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking como miembros de su jurado. Ellos valorarán a la nueva promoción de reinas que lucharán por convertirse en la nueva superestrella drag española y llevarse el premio final de 50.000 euros. Pero conseguirlo… no será nada fácil.

Alexandra del Raval, Dafne Mugler, Denébola Murnau, Eva Harrington, Ferrxn, Krystal Forever, Laca Udilla, La Escándalo, Margarita Kalifata, Nix, Nori y Satín Greco son las nuevas reinas que lucharán en esta quinta edición por la victoria en el exitoso formato de atresplayer.

Un gran giro marcará el destino de las nuevas reinas

Drag Race España vuelve atresplayer tras el gran éxito de la cuarta temporada, una de las mejor valoradas de la franquicia a nivel mundial. El talent show que ha revolucionado el mundo de la televisión regresará a la plataforma de Atresmedia con una quinta edición que estará capitaneada por Supremme de Luxe.

Una nueva temporada que será más grande que nunca: el premio de Drag Race España pasará de los 30.000 euros que tenían las anteriores ediciones a 50.000 euros. Pero no será el único giro de esta edición que vivirán las protagonistas de Drag Race España. En esta quinta temporada, el talent show contará con una gran novedad que marcará el destino de las reinas desde el primer programa.

Una nueva promoción de reinas protagonizará esta gran competición sin precedentes para convertirse en la nueva superestrella drag española, aunque conseguirlo no será nada fácil. En cada programa, las reinas deberán superar pruebas de costura, talento, baile o interpretación para evitar ser eliminadas y abrirse paso entre sus compañeras hasta la Gran Final. Lo harán en mini retos y maxi retos que pondrán a prueba todas sus capacidades. El final de cada capítulo siempre consistirá en una gran pasarela en la que las participantes mostrarán sus mejores looks según la categoría.

Amaia en el estreno de la nueva temporada de Drag Race España

Reconocidas personalidades del mundo de la música, la interpretación, la televisión o la cultura visitarán Drag Race España en su nueva edición como miembros del jurado invitados. La primera de ellas será la cantante Amaia, que participará en el primer programa de esta quinta temporada del formato de atresplayer.

Al igual que toda la franquicia de Drag Race España, esta quinta edición está producida por World of Wonder y Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios tras el acuerdo alcanzado por Passion Distribution.

Ignacio Corrales y Jorge Pérez Vega son los productores ejecutivos de Buendia Estudios. Lola Ibarreta y Jonathan Ruiz Camino están al frente de la Dirección del programa. Los productores ejecutivos de World of Wonder son Fenton Bailey, Randy Barbato y Tom Campbell y RuPaul Charles.

Tras la carrera, con Ana Locking

Una temporada más, después de cada entrega de Drag Race España, Ana Locking entrevistará a la reina eliminada de la semana en Tras la carrera. atresplayer estrenará cada domingo una nueva entrega del formato en el que la diseñadora y miembro del jurado del programa analizará junto a las reinas que ya no forman parte de la competición su trayectoria en el formato y repasará sus looks perdidos, que los espectadores no han podido ver hasta ese momento.

Sí lo digo, con Samantha Ballentines

Sí lo digo seguirá siendo el complemento perfecto de Drag Race España en su quinta temporada. Una edición más, Samantha Ballentines se mantiene como la host del programa en el que, junto con las reinas de la cuarta temporada, reaccionarán a los programas de la nueva entrega de Drag Race España. Al menos es lo que tratarán de hacer porque estas reinas son totalmente impredecibles.

Cada lunes a las 20.00 horas, los programas de Sí lo digo estarán disponibles en abierto en atresplayer, y los martes en su canal oficial de YouTube.

Entrevistas exclusivas con las reinas, con Mafalda González

Todos los lunes por la tarde la reina eliminada de la semana analizará su paso por el programa, contará qué secretos se quedaron por descubrir y responderá a las preguntas de los fans. Todo ello en directo moderado por Mafalda González a través la cuenta oficial de Drag Race España en Instagram.