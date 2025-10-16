Drag Race España vive una gran batalla de girlbands, este domingo en atresplayer

La competición en el taller más conocido de la pequeña pantalla sigue una semana más. atresplayer estrena este domingo a las 20.00 h una nueva entrega de la quinta edición de ‘Drag Race España’. Supremme de Luxe se vuelve a poner al frente una semana más. Junto a la presentadora, el jurado lo conforman de nuevo Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking. Además, en esta cuarta entrega, la cantante Rebeca será la jurado invitada, que valorará también el trabajo de las reinas.

Alexandra del Raval, Dafne Mugler, Denébola Murnau, Eva Harrington, Ferrxn, Krystal Forever, Laca Udilla, La Escándalo, Margarita Kalifata, Nix y Satín Greco continúan en la competición de la quinta edición de ‘Drag Race España’.

‘Drag Race España’ arrasa en atresplayer: mejor estreno de la franquicia y capítulo más valorado de su historia

La quinta temporada de ‘Drag Race España’ ha arrancado arrasando y confirmándose como un auténtico éxito en atresplayer. El ‘Meet the Queens’ de esta temporada, en el que se presentaron a las 12 reinas que están participando, se convirtió en el más visto de la historia del formato en España. Paralelamente, el programa logró además el mejor estreno histórico de la franquicia en atresplayer.

La temporada está conquistando por completo a la audiencia y es que el tercer episodio de la temporada, estrenado el pasado domingo, se ha convertido en el mejor valorado de toda la historia de ‘Drag Race España’. Un episodio en el que la emoción fue protagonista y las sorpresas se sucedieron hasta el último minuto.

Un objetivo: encontrar a la mejor drag española

‘Drag Race España’, dirigido por Lola Ibarreta y Jonathan Ruiz Camino, en su quinta temporada, busca a la mejor superestrella drag española a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las reinas deberán superar pruebas de costura, talento, baile o interpretación para evitar ser eliminadas y abrirse paso entre sus compañeras hasta la Gran Final. Lo harán en mini retos y maxi retos que pondrán a prueba todas sus capacidades. El final de cada capítulo siempre consistirá en una gran pasarela en la que las participantes mostrarán sus mejores ‘looks’ según la categoría.

Al igual que toda la franquicia de ‘Drag Race España’, esta quinta edición está producida por World of Wonder y Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios tras el acuerdo alcanzado por Passion Distribution.

Ignacio Corrales y Jorge Pérez Vega son los productores ejecutivos de Buendia Estudios. Los productores ejecutivos de World of Wonder son Fenton Bailey, Randy Barbato y Tom Campbell y RuPaul Charles.

Episodio 4: Manifest

Las reinas se enfrentan a un divertido minireto vaciando pelotas de un cinturón a golpe de twerk. En el maxirreto toca el turno de formar tres girlbands para el ‘MANIFEST, el festival para gritar lo que tú no quieres’. Las reinas grabarán sus voces y actuarán en vivo frente a una jueza que es ‘dura de pelar’: la cantante Rebeca. La pasarela de ‘Drag Race España’ se llenará con looks inspirados en frutas en la categoría ‘Disfrutonas’.

‘Sí lo digo’, ‘Tras la carrera’ y entrevistas exclusivas con las reinas

Una temporada más, después de cada entrega de ‘Drag Race España’, Ana Locking entrevista a la reina eliminada de la semana en ‘Tras la carrera’. Este domingo, atresplayer estrenará una nueva entrega del formato en el que diseñadora y miembro del jurado del programa analizará junto a la reina expulsada su trayectoria.

Por su parte, el lunes a las 20.00 h se estrena en abierto en atresplayer una nueva entrega de ‘Sí lo digo’, el formato conducido por Samantha Ballentines en el que, junto a reinas de la cuarta temporada, reaccionará al programa estrenado el domingo. Estará disponible el martes en su canal oficial de YouTube.

Y el lunes por la tarde, la reina eliminará analizará su paso por el programa en un encuentro en directo moderado por Mafalda González a través la cuenta oficial de ‘Drag Race España’ en Instagram.