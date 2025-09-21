Entrada al taller | Drag Race España T5
Satín Greco arrasa en su entrada al werk room de Drag Race España: “Llegó la Greco muertas de hambre"
Las 12 nuevas reinas han llegado al werk room dispuestas a luchar por la corona. ¡No te pierdas sus entradas, ya disponibles en atresplayer!
Satín Greco ha entrado al taller de Drag Race España arrasando con su frase de entrada. “Llegó la Greco muertas de hambre”, ha dicho. Un torbellino que no ha dejado indiferente a ninguna de sus compañeras.
Además, ha dejado claro que ella no es drag queen, que ella es travesti. “Eso es en América”, ha dicho.
Para conocerla mejor, no te pierdas su presentación del Meet The Queens ya disponible al completo en atresplayer.
Y el próximo 28 de septiembre… ¡Arranca la carrera! Disfruta del primer programa de la quinta temporada de Drag Race, el próximo domingo en atresplayer.
