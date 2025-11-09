¡Tu sandía me suena! Las reinas convierten su sandía en una réplica exacta de una de sus compañeras

Esta semana las reinas de Drag Race España se han enfrentado a un minireto muy curioso llamado ‘Tu sandía me suena’. En él, las concursantes han convertido su sandía en una réplica exacta de sus compañeras.

Y aunque no ha sido fácil hacer que fueran reconocibles… ¡Algunas lo han conseguido!

No te pierdas el minireto al completo en atresplayer, y disfruta también del séptimo programa, ya disponible.

Además, mañana vuelve Samantha Ballentines a atresplayer con su programa Sí lo digo. A las 20h. ¡Te esperamos!