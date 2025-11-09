Info Premium

Drag Race

Mejores momentos | Temporada 5

¡Tu sandía me suena! Las reinas convierten su sandía en una réplica exacta de una de sus compañeras

En el minireto de esta semana, las participantes de Drag Race España han plasmado a sus compañeras en una fruta. Disfrútalo en atresplayer.

Esta semana las reinas de Drag Race España se han enfrentado a un minireto muy curioso llamado ‘Tu sandía me suena’. En él, las concursantes han convertido su sandía en una réplica exacta de sus compañeras.

Y aunque no ha sido fácil hacer que fueran reconocibles… ¡Algunas lo han conseguido!

No te pierdas el minireto al completo en atresplayer, y disfruta también del séptimo programa, ya disponible.

Además, mañana vuelve Samantha Ballentines a atresplayer con su programa Sí lo digo. A las 20h. ¡Te esperamos!

