Mejores momentos | Temporada 5

Las reinas de Drag Race España guardan un as en la manga en la pasarela del séptimo programa: ‘Baraja española'

Esta semana la categoría del runway ha sido ‘Baraja española’. ¡No te la pierdas al completo en atresplayer!

Sara Ruiz
Publicado:

Esta semana en Drag Race España, la categoría de la pasarela ha sido ‘Baraja española’ y las reinas han sacado sus oros, espadas, copas y bastos para darnos un runway espectacular.

Ha habido drama, sorpresas, humor… ¡De todo!

No te pierdas la pasarela al completo en atresplayer, y disfruta ya del séptimo programa, ya disponible.

Además, mañana vuelve Samantha Ballentines a atresplayer con su programa Sí lo digo. A las 20h. ¡Te esperamos!

