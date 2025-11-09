Mejores momentos | Temporada 5
Las reinas de Drag Race España guardan un as en la manga en la pasarela del séptimo programa: ‘Baraja española'
Esta semana la categoría del runway ha sido ‘Baraja española’. ¡No te la pierdas al completo en atresplayer!
Esta semana en Drag Race España, la categoría de la pasarela ha sido ‘Baraja española’ y las reinas han sacado sus oros, espadas, copas y bastos para darnos un runway espectacular.
Ha habido drama, sorpresas, humor… ¡De todo!
No te pierdas la pasarela al completo en atresplayer, y disfruta ya del séptimo programa, ya disponible.
Además, mañana vuelve Samantha Ballentines a atresplayer con su programa Sí lo digo. A las 20h. ¡Te esperamos!
