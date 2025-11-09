Info Premium

Las reinas de Drag Race España se emocionan en el taller al mostrar los recuerdos que han traído de sus familiares y amigues

Las participantes de la quinta temporada han vivido un momento muy emotivo en el werk room.

Sara Ruiz
Las participantes de Drag Race España han vivido uno de los momentos más emotivos del concurso dentro del taller, y es que han enseñado y leído los regalos y las cartas de sus amigues y familiares que han traído al concurso.

Margarita Kalifata nos ha leído una carta de su hermana, Laca Udilla nos ha mostrado imágenes con su familia y amigues, Satín Greco nos ha enseñado una foto de su familia elegida.

Ferrxn, por ejemplo, no ha llevado fotos ni cartas, pero ha tenido a su familia y amigues en sus trajes del programa.

