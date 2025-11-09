Las reinas de Drag Race España se emocionan en el taller al mostrar los recuerdos que han traído de sus familiares y amigues

Las participantes de Drag Race España han vivido uno de los momentos más emotivos del concurso dentro del taller, y es que han enseñado y leído los regalos y las cartas de sus amigues y familiares que han traído al concurso.

Margarita Kalifata nos ha leído una carta de su hermana, Laca Udilla nos ha mostrado imágenes con su familia y amigues, Satín Greco nos ha enseñado una foto de su familia elegida.

Ferrxn, por ejemplo, no ha llevado fotos ni cartas, pero ha tenido a su familia y amigues en sus trajes del programa.

No te pierdas el momento al completo en atresplayer, y disfruta ya del séptimo programa, ya disponible.

Además, mañana vuelve Samantha Ballentines a atresplayer con su programa Sí lo digo. A las 20h. ¡Te esperamos!