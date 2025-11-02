Mejores momentos | Temporada 5
¡Las reinas de Drag Race España son capaces de todo! Se maquillan en 5 minutos con un solo producto
En el minireto de esta semana, las reinas han tenido que hacerse un maquillaje completo con solo un producto. ¡Ya disponible en atresplayer!
Esta semana, las reinas de Drag Race España han tenido que maquillarse con un solo producto… ¡Y en apenas 5 minutos! Pero como son capaces de todo, muchas de ellas han conseguido hacer verdaderos maquillajes buenos.
Además, Supremme de Luxe les ha dado un minuto adicional para robar el producto de otra compañera y terminar de hacerse un make-up que no olvidaremos.
¿Quieres saber quién ha sido la ganadora? No te lo pierdas en el sexto programa de Drag Race España,ya disponible en atresplayer.
Y mañana vuelve Samantha Ballentines a su salón de Sí lo digo con una invitada muy especial. ¡Os esperamos!
