Pupi Poisson, Hornella Góngora y Shani LaSanta: tres invitadas muy especiales en el maxireto de improvisación de Drag Race España

El maxireto de esta semana en Drag Race España ha tenido tres invitadas muy especiales. Pupi Poisson, Hornella Góngora y Shani LaSanta han sido las compradoras a las que las reinas de la quinta temporada han tenido que vender sus pisos en el reto de improvisación.

El primer grupo sorprendido ha sido el de Alexandra del Raval y Satín Greco, que tras abrir la puerta de su vivienda, se han encontrado a una Pupi Poisson teleoperadora interesada en la casa.

Posteriormente, Nix, Ferrxn y Margarita Kalifata han recibido en su piso a Hornella Góngora, a quien le han enseñado la vivienda en profundidad.

Finalmente, Shani LaSanta ha sido bienvenida al piso de Laca Udilla y Dafne Mugler, aunque no sabemos si se ha ido muy conforme con la casa.

Si quieres ver el maxireto completo, no te pierdas el vídeo ni el séptimo programa de Drag Race España, ya disponible en atresplayer.

