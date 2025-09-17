Ponemos a prueba la memoria de las reinas de la quinta temporada de Drag Race España: "No me sé la frase de ninguna"

Las doce reinas de la quinta temporada de Drag Race España han puesto a prueba su memoria con este juego, ya que han tenido que intentar adivinar qué compañeras de otras temporadas han dicho algunas de las frases icónicas de la franquicia.

Pupi Poisson, Juriji der Klee, Vania Vainilla o La bella Vampi son algunas de las reinas que nos han dado momentazos en sus respectivas temporadas, y por esos sus frases han sido algunas de las elegidas.

¿Habrán reconocido las reinas a sus compañeras con solo unas palabras? El resultado os sorprenderá. ¡No os lo perdáis!

Además, ya puedes disfrutar del Meet The Queens en atresplayer. Y el próximo 28 de septiembre… ¡Arranca la quinta temporada de Drag Race España! ¡Arranquen motores!