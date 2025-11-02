Mejores momentos | Temporada 5
La pasarela más sangrienta de Drag Race España: la categoría es ‘Bodas de sangre'
El sexto programa del concurso ha estado por completo dedicado a Federico García Lorca, y la pasarela también. ¡No te la pierdas en atresplayer!
El sexto programa de Drag Race España ha estado completamente dedicado a Federico García Lorca, no solo con el musical Vais a volverme Lorca, sino también con la pasarela.
La categoría de esta semana ha sido ‘Bodas de sangre’ y las reinas nos han dejado sin palabras con los looks que nos han presentado.
No te pierdas el programa al completo en atresplayer. ¡Ya disponible!
