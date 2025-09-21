Nori entra en el taller de Drag Race España motorizada: “Mi estilo se basa en looks e ir desnuda"

Nori ha entrado en el taller de Drag Race España con un look muy motomami y buscando un club de striptease como frase de entrada. La reina ha dejado claro que ha venido a la quinta temporada a servir looks, aunque su drag se basa en ir desnuda.

Además, ha asegurado que ella es la más gymbro, la más guapa, la más rubia y la más motomami de la temporada.

Para conocerla mejor, no te pierdas su presentación del Meet The Queens ya disponible al completo en atresplayer.

Y el próximo 28 de septiembre… ¡Arranca la carrera! Disfruta del primer programa de la quinta temporada de Drag Race, el próximo domingo en atresplayer.