Entrada al taller | Drag Race España T5
Nori entra en el taller de Drag Race España motorizada: “Mi estilo se basa en looks e ir desnuda"
Las 12 nuevas reinas han llegado al werk room dispuestas a luchar por la corona. ¡No te pierdas sus entradas, ya disponibles en atresplayer!
Nori ha entrado en el taller de Drag Race España con un look muy motomami y buscando un club de striptease como frase de entrada. La reina ha dejado claro que ha venido a la quinta temporada a servir looks, aunque su drag se basa en ir desnuda.
Además, ha asegurado que ella es la más gymbro, la más guapa, la más rubia y la más motomami de la temporada.
Para conocerla mejor, no te pierdas su presentación del Meet The Queens ya disponible al completo en atresplayer.
Y el próximo 28 de septiembre… ¡Arranca la carrera! Disfruta del primer programa de la quinta temporada de Drag Race, el próximo domingo en atresplayer.
