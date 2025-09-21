Info Premium

Drag Race

Entrada al taller | Drag Race España T5

Nix entra al taller de Drag Race España como la reina más internacional de la temporada

Las 12 nuevas reinas han llegado al werk room dispuestas a luchar por la corona.

Sara Ruiz
Publicado:

Nix ha llegado al werk room de Drag Race España destacando el olor a testosterona del taller. “Y evidentemente no soy yo”, ha dejado claro. La reina ha entrado sirviendo look y dejando claro quién es.

Además, ha contado que es de Alicante, aunque no solo de allí: también de Valencia, Copenhague, Oslo… “Más internacional que Bad Gyal”, ha dicho.

Si quieres saber más de ella, ya puedes ver su Meet The Queens.

Y el próximo 28 de septiembre… ¡Arranca la carrera!

