Entrada al taller | Drag Race España T5
Nix entra al taller de Drag Race España como la reina más internacional de la temporada
Las 12 nuevas reinas han llegado al werk room dispuestas a luchar por la corona. ¡No te pierdas sus entradas, ya disponibles en atresplayer!
Nix ha llegado al werk room de Drag Race España destacando el olor a testosterona del taller. “Y evidentemente no soy yo”, ha dejado claro. La reina ha entrado sirviendo look y dejando claro quién es.
Además, ha contado que es de Alicante, aunque no solo de allí: también de Valencia, Copenhague, Oslo… “Más internacional que Bad Gyal”, ha dicho.
