Nix entra al taller de Drag Race España como la reina más internacional de la temporada

Nix ha llegado al werk room de Drag Race España destacando el olor a testosterona del taller. “Y evidentemente no soy yo”, ha dejado claro. La reina ha entrado sirviendo look y dejando claro quién es.

Además, ha contado que es de Alicante, aunque no solo de allí: también de Valencia, Copenhague, Oslo… “Más internacional que Bad Gyal”, ha dicho.

Si quieres saber más de ella, ya puedes ver su Meet The Queens, ya disponible al completo en atresplayer.

Y el próximo 28 de septiembre… ¡Arranca la carrera! Disfruta del primer programa de la quinta temporada de Drag Race, el próximo domingo en atresplayer.