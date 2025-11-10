Megui Yeillow se convierte en la reina que más Sí lo digo da en su visita al salón de Samantha Ballentines

Megui Yeillow ha visitado a Samantha Ballentines en su salón para comentar el séptimo programa de Drag Race España y ha conseguido un récord: ser la reina que más Sí lo digo ha dado en toda su visita.

Las reinas, además, han vivido por primera vez la experiencia del tarot del programa de Samantha en una ruleta en la que hemos podido conocer cómo va a ser el futuro de Megui Yeillow.

