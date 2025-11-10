Info Premium

Drag Race

Sí lo digo T4 – Programa 7

Megui Yeillow se convierte en la reina que más Sí lo digo da en su visita al salón de Samantha Ballentines

La reina de la cuarta temporada ha sido la séptima invitada al salón de Samantha para comentar el nuevo programa de Drag Race. ¡Descúbrelo!

Megui Yeillow ha visitado a Samantha Ballentines en su salón para comentar el séptimo programa de Drag Race España y ha conseguido un récord: ser la reina que más Sí lo digo ha dado en toda su visita.

Las reinas, además, han vivido por primera vez la experiencia del tarot del programa de Samantha en una ruleta en la que hemos podido conocer cómo va a ser el futuro de Megui Yeillow.

