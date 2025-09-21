Info Premium

Drag Race

Entrada al taller | Drag Race España T5

Margarita Kalifata, la tata “con tetas y sin toto”, llega al taller de la quinta temporada de Drag Race España

Las 12 nuevas reinas han llegado al werk room dispuestas a luchar por la corona. ¡No te pierdas sus entradas, ya disponibles en atresplayer!

Margarita Kalifata

Sara Ruiz
Margarita Kalifata ha entrado en el taller de Drag Race España con un outfit que representa a la perfección su nombre: ¡Vestida de margarita!

La reina de 32 años viene de Córdoba y se ha definido como una tentación rubia y como el salmorejo de su tierra. “Fuerte como el vinagre y con dos pares de huevos duros”, ha afirmado.

No te pierdas más de ella en su Meet The Queens, ya disponible al completo en atresplayer.

Margarita Kalifata

Y el próximo 28 de septiembre… ¡Arranca la carrera! Disfruta del primer programa de la quinta temporada de Drag Race, el próximo domingo en atresplayer.

Drag Race

