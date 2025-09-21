Entrada al taller | Drag Race España T5
Margarita Kalifata, la tata “con tetas y sin toto”, llega al taller de la quinta temporada de Drag Race España
Las 12 nuevas reinas han llegado al werk room dispuestas a luchar por la corona. ¡No te pierdas sus entradas, ya disponibles en atresplayer!
Margarita Kalifata ha entrado en el taller de Drag Race España con un outfit que representa a la perfección su nombre: ¡Vestida de margarita!
La reina de 32 años viene de Córdoba y se ha definido como una tentación rubia y como el salmorejo de su tierra. “Fuerte como el vinagre y con dos pares de huevos duros”, ha afirmado.
No te pierdas más de ella en su Meet The Queens, ya disponible al completo en atresplayer.
Y el próximo 28 de septiembre… ¡Arranca la carrera! Disfruta del primer programa de la quinta temporada de Drag Race, el próximo domingo en atresplayer.
