Laca Udilla da un golpe de Estado en su llegada al taller de Drag Race España: “¡Bienvenidos al régimen de Laca Udilla!"

Laca Udilla ha hecho honor a su nombre en su entrada al werk room de la quinta temporada de Draq Race España. La reina valenciana, de 27 años, ha venido al programa a dar un golpe de Estado y darnos la bienvenida a su régimen.

Su look de entrada ha estado, por supuesto, a la altura de su declaración de intenciones.

Esto solo ha sido un pequeño adelanto de quién es Laca Udilla, y si quieres conocerla un poco más, ya puedes ver su presentación del Meet The Queens, ya disponible al completo en atresplayer.

Y el próximo 28 de septiembre… ¡Arranca la carrera! Disfruta del primer programa de la quinta temporada de Drag Race, el próximo domingo en atresplayer.