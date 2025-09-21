Info Premium

Drag Race

¿Qué estás buscando?

Entrada al taller | Drag Race España T5

Laca Udilla da un golpe de Estado en su llegada al taller de Drag Race España: “¡Bienvenidos al régimen de Laca Udilla!"

Las 12 nuevas reinas han llegado al werk room dispuestas a luchar por la corona. ¡No te pierdas sus entradas, ya disponibles en atresplayer!

Laca Udilla

Publicidad

Sara Ruiz
Publicado:

Laca Udilla ha hecho honor a su nombre en su entrada al werk room de la quinta temporada de Draq Race España. La reina valenciana, de 27 años, ha venido al programa a dar un golpe de Estado y darnos la bienvenida a su régimen.

Su look de entrada ha estado, por supuesto, a la altura de su declaración de intenciones.

Esto solo ha sido un pequeño adelanto de quién es Laca Udilla, y si quieres conocerla un poco más, ya puedes ver su presentación del Meet The Queens, ya disponible al completo en atresplayer.

Laca Udilla

Y el próximo 28 de septiembre… ¡Arranca la carrera! Disfruta del primer programa de la quinta temporada de Drag Race, el próximo domingo en atresplayer.

Atresplayer Premium» Drag Race

Publicidad