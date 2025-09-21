Krystal Forever pisa con fuerza el taller de Drag Race España en su entrada: “¡Ya he llegado!"

Krystal Forever ha llegado desde Venezuela al taller de Drag Race España pisando fuerte. En su entrada, ha demostrado la fuerza con la que viene a luchar por la corona de esta quinta temporada.

La reina ha dejado claro a sus compañeras que ha visto el futuro y que ellas no están en él. “¡Oh wow!”, ha sido la reacción de las reinas que estaban en ese momento en el werk room.

Si quieres conocer más a Krystal Forever, no te pierdas su Meet The Queens, ya disponible al completo en atresplayer.

Y el próximo 28 de septiembre… ¡Arranca la carrera! Disfruta del primer programa de la quinta temporada de Drag Race, el próximo domingo en atresplayer.