Entrada al taller | Drag Race España T5
Krystal Forever pisa con fuerza el taller de Drag Race España en su entrada: “¡Ya he llegado!"
Las 12 nuevas reinas han llegado al werk room dispuestas a luchar por la corona. ¡No te pierdas sus entradas, ya disponibles en atresplayer!
Publicidad
Krystal Forever ha llegado desde Venezuela al taller de Drag Race España pisando fuerte. En su entrada, ha demostrado la fuerza con la que viene a luchar por la corona de esta quinta temporada.
La reina ha dejado claro a sus compañeras que ha visto el futuro y que ellas no están en él. “¡Oh wow!”, ha sido la reacción de las reinas que estaban en ese momento en el werk room.
Si quieres conocer más a Krystal Forever, no te pierdas su Meet The Queens, ya disponible al completo en atresplayer.
Más Noticias
- La Escándalo cierra las entradas al taller de la quinta temporada de Drag Race España: “Soy un puto escándalo"
- Denébola Murnau se queda en blanco en su entrada al taller de la quinta temporada de Drag Race España
- Satín Greco arrasa en su entrada al werk room de Drag Race España: “Llegó la Greco muertas de hambre"
Y el próximo 28 de septiembre… ¡Arranca la carrera! Disfruta del primer programa de la quinta temporada de Drag Race, el próximo domingo en atresplayer.
Publicidad